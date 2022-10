Gasly krijgt flinke salarisverhoging bij Alpine

Pierre Gasly hoopt dat hij volgend seizoen bij Alpine veel beter kan presteren, maar de Fransman krijgt naar verluidt ook een flinke loonsverhoging bij zijn nieuwe team. Na zes jaar bij de Red Bull-familie zal Gasly aan het einde van dit seizoen het team verlaten om een ​​nieuw en hopelijk voorspoedig hoofdstuk in zijn carrière in de F1 te openen.

De 26-jarige zal zich bij zijn jeugdvriend Esteban Ocon voegen bij Alpine, ter vervanging van de naar Aston Martin vertrokken Fernando Alonso. Met zijn nieuwe teamgenoot zorgt hij voor een volledig Frans coureursduo waarvan het Enstone-team hoopt dat het hem naar de top van de grid zal brengen.

Speculaties over het salaris van contracten moeten altijd met een grote korrel zout worden genomen, aangezien deals uiteraard vertrouwelijk zijn en slechts een handvol individuen op de hoogte zijn van de details van een overeenkomst. Maar Franse media beweren de cijfers te kennen. Of de cijfers kloppen weten we dus nooit zeker, maar zetten ze hieronder toch op een rijtje.

Gasly's oorspronkelijke overeenkomst met AlphaTauri voor 2023 - zijn laatste jaar bij Red Bull - vereiste blijkbaar een aanzienlijke verhoging van zijn basissalaris van €5 miljoen naar €10 miljoen. Zijn transfer naar Alpine levert hem volgens Sportune 50 procent meer op. De website beweert, dat de winnaar van de Italiaanse Grand Prix van 2020, een tweejarig contract heeft getekend met Alpine ter waarde van €15 miljoen.

Dat bedrag zou in 2024 kunnen stijgen, afhankelijk van een aantal variabelen of prestatieclausules.