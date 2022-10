Latifi denkt niet dat puntenfinish invloed heeft op Formule 1-toekomst

Nicholas Latifi eindige afgelopen weekend in Japan voor het eerst in 2022 in de punten. De Canadese Williams-coureur kwam als negende over de streep en sleepte daarmee twee puntjes binnen. Latifi was na afloop uiterst tevreden met zijn resultaat maar denkt niet dat het effect zou hebben gehad op zijn toekomst.

Latifi kreeg enkele weken geleden te horen dat Williams zijn contract niet gaat verlengen. De Canadees zit daardoor zonder contract voor 2023. Het is niet de verwachting dat hij aankomend seizoen nog op de grid staat. Latifi zelf was bezig met een ongelukkig seizoen en werd veelvuldig verslagen door zijn teamgenoot Alexander Albon, zelfs Albons eenmalige vervanger Nyck De Vries was sneller in Monza.

Latifi denkt niet dat zijn puntenfinish in Suzuka kon bijdragen in de beslissing van Williams over 2023. De Canadees haalt er zijn schouders over op en wordt geciteerd door Motorsportweek: "Het is een puntenfinish dus dat is een goede boost voor het moraal. Maar als er nog geen beslissing was gevallen over mijn toekomst, dan denk ik niet dat deze race veel had uitgemaakt. Het ging namelijk altijd al om consistentie tijdens het seizoen en niet hier en daar een goed resultaat."