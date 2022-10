Ricciardo ziet een oplossing: "We wisten al dat het ging regenen"

De Japanse Grand Prix lag afgelopen weekend geruime tijd stil. Het regende zeer hard rondom het circuit van Suzuka en de wedstrijdleiding besloot voor het tweede weekend op rij in te grijpen. Alhoewel de veiligheid voorop staat was er wel veel ergernis bij de fans. Daniel Ricciardo komt met een mogelijke oplossing.

Voor het tweede weekend op rij was de regen een grote spelbreker in de Formule 1. De regen zorgt meestal voor zeer spectaculaire races maar in Japan en Singapore zorgde het vooral voor oponthoud. In Singapore werd de start van de race met een uur uitgesteld en in Japan lag de race zelfs bijna twee uur lang stil.

McLaren-coureur Daniel Ricciardo baalde ook van het uitstel in Japan. De Australiër denkt echter in oplossingen en in gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit: 'We willen racen. Het is makkelijk om te zeggen maar we wisten al dat het zou gaan regenen. Het was net als in 2014. Als je het een uur naar voren had gehaald hadden we misschien twintig rondjes kunnen racen. We moet hiervan leren. Ik weet dat het wordt uitgezonden op de televisie, dat is zeker een belangrijk onderdeel. Maar uiteindelijk willen we gewoon racen."