Russell duidelijk over tractor-incident: "Als dit echt nodig is, dan een code rood"

De Japanse Grand Prix van afgelopen weekend kende veel opvallende momenten. De coureurs maken zich niet druk over de wereldtitel van Max Verstapen of de onduidelijkheid over het aantal punten, de meeste coureurs zijn juist woest over een incident met een tractor. Ook George Russell was er niet bepaald blij mee.

Na de crash van Carlos Sainz in de eerste ronde kwam er de Safety Car op de baan, een rondje later werd zelfs de rode vlag gezwaaid. Om de wagen van Sainz op te ruimen kwam er tevens een tractor op de baan. Door de grote hoeveelheid spray was het zicht slecht en kon Pierre Gasly het bergingsvoertuig nog maar net op tijd ontwijken. De Fransman reageerde furieus over de boordradio.

Singapore

Mercedes-coureur én GPDA-directeur George Russell begrijpt de woede van Gasly. De Britse coureur geeft aan dat de coureurs dit al hebben besproken. Tegenover Motorsport.com spreekt Russell zich uit: "Deze week hebben we erover gesproken in de rijdersbriefing. Er was in Singapore een kraan op de baan tijdens de Safety Car na de crash van Tsunoda. Dat gebeurde op het overgangsmoment naar de slicks."

Rode vlag

Het feit dat de coureurs dit onderwerp al hebben aangekaart in Singapore zorgt voor teleurstelling bij Russell. De Britse Mercedes-coureur is duidelijk: "We hebben toen gezegd dat we dat nooit meer willen zien. Dat het gezien de omstandigheden en de historie hier nog een keer gebeurt, is teleurstellend. We gaan in gesprek met de FIA. Als het aan ons ligt: geen kranen op het circuit. Als het echt nodig is, hang dan de rode vlag uit."