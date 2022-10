50 keer je inzet bij punten van Tsunoda!

Dit weekend staat de teruggekeerde Japanse Grand Prix op het programma. Op het iconische circuit van Suzuka zal één coureur op veel steun kunnen rekenen: Yuki Tsunoda. De AlphaTauri-coureur rijdt voor het eerst in zijn loopbaan een thuisrace. Hij hoopt op een goed resultaat.

Tsunoda is bezig met een redelijk seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Japanner kreeg enkele weken geleden zelfs contractverlenging en komt aankomend seizoen dus ook in actie voor het Italiaanse team AlphaTauri. Hij mag zich dus nog een jaar laten zien aan de fans.

