Horner enorm trots: "Max was enorm dominant"

Max Verstappen werd op bizarre wijze wereldkampioen in Suzuka. De Nederlander won de ingekorte Grand Prix waarna hij tot kampioen werd uitgeroepen na een tijdstraf van Charles Leclerc. De twijfel bleef eventjes bestaan maar al snel gaf de FIA duidelijkheid. Verstappen was wereldkampioen en Christian Horner was trots.

Verstappen reed een vrij simpele Grand Prix in Japan. De Nederlander reed weg bij de concurrentie en moest zijn wagen eigenlijk alleen nog maar om de baan houden. Verstappen won maar er was onduidelijkheid over de hoeveelheid punten. Nadat de FIA dit had verduidelijkt en de tijdstraf van Leclerc was doorgedrongen, barstte er een Red Bull-feestje los.

Volledige punten

Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was eventjes helemaal uit het veld geslagen. De Brit was uiteindelijk zeer trots op zijn coureur en sprak zich uit bij Sky Sports: "We dachten dat er geen volledige punten werden uitgedeeld. Dat draaide de zaakjes allemaal om. We dachten dat we een puntje tekort zouden komen dus we wilden voor de snelste ronde gaan. Maar dit, wow. Dit gaat verder dan we durfden dromen."

Dominant

Horner is trots op het gehele team, van de mensen op het circuit tot de mensen in de fabriek. De Britse teambaas deelde zijn complimenten uit na afloop van de absurde titelontknoping: "Max was echt enorm dominant. Dit is onze veertiende zege van het jaar en dat is een record voor ons. De manier waarop hij racete vandaag.... We kwamen terug na een paar moeilijkheden in de eerste paar races."