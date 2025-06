Grand Prix van Canada gratis te zien in Nederland

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Canada. De race wordt pas in de avonduren verreden, maar is wel gratis te zien in Nederland. F1-fans kunnen hiervoor terecht bij de Duitse televisie.

Na één weekje pauze gaat het Formule 1-seizoen weer verder. Het Formule 1-circus reist af naar de stad Montreal, waar op het Circuit Gilles Villeneuve de Canadese Grand Prix zal worden verreden. De race begint om 20:00 Nederlandse tijd, en is op een eenvoudige manier te volgen voor veel fans. Hij is namelijk gratis te zien bij een opvallende zender.

RTL Deutschland zendt de race uit

De Duitse zender RTL zal de Grand Prix van Canada namelijk gratis uitzenden. De zender heeft dit jaar een sublicentie in handen, waardoor ze een geselecteerd aantal kwalificaties en Grands Prix mogen uitzenden. Ze hebben ervoor gekozen om de Canadese Grand Prix uit te zenden, en dat is ook goed nieuws voor fans in Nederland.

De zender RTL Deutschland maakt bij veel providers namelijk onderdeel uit van het basispakket. Dat betekent dat de Grand Prix van Canada voor het overgrote deel van Nederland gratis te zien is. De uitzending op RTL begint om 19:05 met een uitgebreide voorbeschouwing. Het commentaar bij de race wordt verzorgd door Heiko Wasser en oud-coureur Christian Danner.

Is de kwalificatie ook gratis te zien?

De Spaanse Grand Prix was anderhalve week geleden ook gratis te zien bij RTL. In Canada is dat echter niet het geval. RTL heeft slechts een aantal kwalificatiesessies uitgekozen die ze dit jaar gratis uitzenden, en dat betekent niet altijd dat ze deze samen met de Grand Prix uitzenden.

Andere mogelijkheden

De Formule 1 is in Nederland verder te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet wel worden betaald, maar dan is er ook een uitgebreid aanbod beschikbaar. Viaplay beschikt met Viaplay TV ook over een lineaire zender, maar hier zal op zondag niet gratis de Grand Prix worden uitgezonden.