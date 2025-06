Regenchaos op komst? F1-teams moeten vrezen voor chaos in Canada

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Canada. De race is zeer populair onder fans en coureurs, en de kans is aanwezig dat het een groot spektakelstuk gaat worden. Het is namelijk niet uitgesloten dat het flink gaat regenen.

De regen zorgde in de voorgaande jaren al voor het nodige spektakel in Canada. Vorig jaar was het een regenrace, waar veel fans intens van genoten. De kans is aanwezig dat er dit jaar weer een waterballet zal zijn, maar het weer laat zich lastig voorspellen in Montreal.

Droge trainingen, natte kwalificatie

De Canadese Grand Prix wordt verreden op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Op vrijdag wordt het weekend afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. Het wordt zonnetje zal gaan schijnen, en het is de verwachting dat het ongeveer 19 graden Celsius gaat worden. Volgens de huidige weermodellen is de kans op neerslag zeer klein, en zullen de trainingen op een droge baan worden afgewerkt.

Of dit ook het geval is op de zaterdag, is nog niet zeker. Op deze dag worden de derde vrije training en de belangrijke kwalificatie verreden, en de kans is groot dat er een buitje gaat vallen. Het wordt ongeveer negentien graden Celsius, en het lijkt erop dat het vooral in de middag gaat regenen. De voorspellingen lopen echter uiteen, dus er bestaat ook een kans dat het een droge dag gaat worden.

Regenrace niet uitgesloten

De weersverwachtingen kunnen snel veranderen, maar vooralsnog lijkt het erop dat het ook op zondag gaat regenen. Volgens de huidige weermodellen wordt het ook op zondag ongeveer negentien graden Celsius, en bestaat er weer kans op neerslag. Er lijkt echter minder regenen te vallen dan op zaterdag, maar de kans op een kletsnatte Grand Prix is aanwezig.

Aangezien het weer lastig te voorspellen is, kunnen deze verwachtingen in de komende dagen worden bijgesteld. Vooralsnog is een regenrace echter een realistisch scenario.