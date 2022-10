AlphaTauri biecht op: "Race in Monza van grote invloed geweest voor keuze Nyck de Vries"

AlphaTauri-teambaas Franz Tost zegt dat het opmerkelijke F1-debuut van Nyck de Vries in de Italiaanse Grand Prix van vorige maand met Williams 'van grote invloed' is geweest op de beslissing van zijn team om de Nederlander te contracteren.

Na een aantal jaren kampioen te zijn geworden onder andere in de Formule 2 en Formule E,kreeg de Vries nooit een kans in de Formule 1. Hij reed diverse vrije trainingen dit jaar voor Williams, Aston Martin en Mercedes, maar als racecoureur kwam er nooit een kans. Tot vorige maand, toen hij plotseling Alexander Albon mocht vervangen, omdat de Thaise Brit te kampen had met een blindedarmontsteking.

Zijn debuut was vlekkeloos en hij wist zelfs punten te scoren in zijn eerste Formule 1-race ooit. Bij Red Bull hadden Helmut Marko en Franz Tost zijn bijzonder knappe debuut ook opgemerkt. Tost zegt hierover dat die race, de unieke kans die hij plots kreeg, van grote invloed is geweest: "Dit had een grote invloed, omdat het zijn potentieel liet zien. Hij reed een fantastische race, maakte geen enkele fout en daarom was het een makkelijke beslissing om hem te nemen. Monza was belangrijk, maar het was geen eye-opener, want Nyck stond ook al eerder op onze radar."

"Met de bijzondere omstandigheden waarin andere coureurs hun teams verlieten, heeft Red Bull ook besloten om vanaf 2024 niet meer met Pierre Gasly te racen. Al deze componenten samen hebben ons tot de beslissing gebracht dat Nyck de Vries de beste mogelijkheid is en dat hij goed in ons team zal passen."

Snelheid en kampioenschappen

Op de vraag waarom De Vries zo'n voor de hand liggende keuze was na Red Bull's mislukte kans om IndyCar-ster Colton Herta te contracteren, zei Tost dat hij goed bekend was met de referenties van de Nederlander.

"Omdat hij snel is! Ik ken zijn geschiedenis, ik heb hem in de karting gezien, hij won in 2010 en 2011 het Europees en Wereldkampioenschap karting, en daarna was hij echt succesvol in alle categorieën die hij reed. Hij won de Formule Renault 2.0, de Formule 2, ook in de Formule E, en daarom denk ik dat hij een zeer bekwame coureur is en hij verdient het om in de Formule 1 te zitten. We kijken er echt naar uit om hem in onze auto te hebben."

De verwachtingen van Tost liggen dan ook hoog, al meteen bij het begin van het seizoen. "Ik verwacht dat deze leerperiode wordt teruggebracht tot een paar testsessies. Dat betekent dat ik verwacht dat hij vanaf de eerste race in 2023 zeer competitief zal zijn."