Sainz baalt van derde tijd: "Het was een enorm goed rondje"

Carlos Sainz kende een lastige kwalificatie in Japan. De Spaanse Ferrari-coureur kwalificeerde zich als derde maar deed vrijwel de gehele sessie mee om de pole position. Uiteindelijk ging de pole naar Max Verstappen omdat Sainz en Charles Leclerc zich niet konden verbeteren in hun laatste run. Sainz baalde als een stekker.

Sainz deed goed mee in de kwalificatie in Suzuka en hij was meermaals sneller dan zijn teamgenoot Leclerc. De Spanjaard had op meer gehoopt maar moest tijd toegeven op zijn teamgenoot en Verstappen. Het gat was wederom nihil maar Sainz baalde dat het weer niet lukte. Het is frustrerend voor hem maar hij houdt voor morgen wel een oogje in het zeil, hij gaat ook op het weer letten.

Wheelspin

Sainz mocht zich na afloop melden bij de interviews voor de top drie. Voor de overvolle tribunes op het Japanse circuit sprak hij zich uit bij interviewer van dienst Johnny Herbert: "Het was een enorm goed rondje. Het was een clean rondje tot de laatste bocht, ik had daar last van wheelspin. Dat was waarschijnlijk iets te veel voor mijn achterbanden in het desbetreffende rondje. Het is jammer dat we weer een halve tiende moeten toegeven op de pole."