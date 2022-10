Sainz maakte expres veel meters in de regen

De eerste twee vrije trainingen werden vandaag geteisterd door regenval. De uitslagen van de sessies gaven dan ook een vertekend beeld van de slagvolgorde op het circuit van Suzuka. Eén van de coureurs die veelvuldig op de baan te vinden was, was Carlos Sainz. Het was een bewuste keuze.

In de eerste vrije training deden zeer veel coureurs rustig aan op het circuit van Suzuka. Er werden dan ook niet veel rondetijden genoteerd. In de tweede sessie was het al veel drukker en kwam alleen de gecrashte Mick Schumacher niet in actie. Carlos Sainz kwam veelvuldig in actie en de Spanjaard noteerde de zesde tijd.

Sainz genoot van de eerste dag van het Japanse Grand Prix-weekend. De Spaanse Ferrari-coureur verklaarde na afloop dat hij het belangrijk vindt om met deze weersomstandigheden te rijden. Hij sprak zich uit bij de media-afdeling van de Formule 1: "Dat is niet ideaal maar de omstandigheden waren nogal consistent vandaag. Dat zorgde ervoor dat j de nodige tests kon doen die je normaal gesproken niet kan doen. Dat kregen we voor elkaar en dat is altijd interessant. Ik rijd altijd in de regen omdat ik het gevoel heb dat je dan altijd iets kan leren van de auto en het rijden."