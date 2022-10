Japanse fans verkleden zich voor teruggekeerde Grand Prix

Het Formule 1-circus is dit weekend voor het eerst sinds 2019 weer neergestreken in Japan. De Grand Prix op het iconische circuit van Suzuka is al tijden zeer populair bij de fans en ook bij de coureurs. Zoals altijd zitten de tribunes rondom het circuit weer helemaal vol met razend enthousiaste fans.

Ook dit jaar hebben de Japanners weer helemaal uitgepakt. Sebastian Vettel heeft dit weekend een lookalike rondlopen in de paddock en ook Yuki Tsunoda en de gepensioneerde Kimi Räikkönen zijn voorzien van een dubbelganger. Verder krijgt ook Haas-teambaas Günther Steiner te maken met de nodige fans en is er een supporter die zijn pet heeft voorzien van een verse Pirelli.