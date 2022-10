Perez baalt van vooroordelen: "Voelt soms alsof ze je niet serieus nemen"

Sergio Perez is bezig met een redelijk sterk seizoen in dienst van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur won dit seizoen in Monaco en afgelopen weekend in Singapore. In tegenstelling tot vorig jaar kan hij nu wel regelmatig teamgenoot Max Verstappen bijhouden. Toch heeft hij het gevoel dat niet iedereen hem de juiste credits geeft.

Perez staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap. In theorie kan hij nog wereldkampioen worden maar vrijwel iedereen houdt dit weekend al rekening met een titelfeestje van Verstappen. Toch kan Perez ook nog tweede worden in het wereldkampioenschap, hij staat slechts twee puntjes achter op Charles Leclerc.

Situatie

De Mexicaanse Red Bull-coureur verkeerd dus in goede vorm, hij heeft echter het idee dat niet iedereen hem serieus neemt. Tegenover de internationale media sprak hij zijn gevoel uit: "Soms voelt het alsof mensen mijn situatie niet helemaal goed begrijpen. Denk dat aan dingen zoals het team waar ik deel van uitmaak, tegen wie ik allemaal moet opboksen en allemaal dat soort dingen."

Cultuur

Perez heeft inmiddels voor zichzelf besloten dat hij niet in de Formule 1 rijdt om enkel lof te ontvangen. De Mexicaanse coureur rijdt voor zijn eigen doelen. Perez baalt wel van enkele voorbarige conclusies: "Het voelt soms alsof je niet serieus wordt genomen. Soms zei men vroeger dat ik maar een Mexicaan was en dat ik lui was omdat dat mijn cultuur zou zijn. Ik denk dan 'omdat ik Mexicaan ben zou ik niet mee kunnen strijden met de besten?' Ik merkte dat men vooral in de vroege jaren zo over mij dacht. Tegelijkertijd was het mooi om te laten zien dat ik kon meedoen op dit niveau."