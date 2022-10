Leclerc: ''Ik realiseerde mij dat ik het kampioenschap niet zou winnen''

Charles Leclerc leek begin 2022 de grote titelkandidaat, maar door pech en fouten van hemzelf en het Ferrari-team kon Red Bull en Max Verstappen een flink gat slaan voor de zomerstop. De Monegask had nog een sprankje hoop op het behalen van zijn eerste wereldtitel, maar dat spatte ook snel uiteen bij de eerste graadmeter na de onderbreking op het circuit van Spa-Francorchamps.



"Toen zagen we die kloof in prestaties tussen ons en Red Bull in Spa, een kloof die we in het eerste deel van het jaar nog nooit hadden gezien, dus ik wist dat het heel moeilijk zou worden'', zei Leclerc in een interview met RacingNews365. ''Na de Belgische Grand Prix realiseerde ik me dat ik het wereldkampioenschap niet zou winnen."

Toch ziet Leclerc enkele lichtpuntjes in vergelijkingen met de twee seizoen daarvoor. ''Ik denk niet dat veel mensen van tevoren hadden gedacht hoe goed we dit jaar zouden zijn. Als je terugkijkt op 2020 en 2021, dan waren dat twee jaar waarin we het qua prestaties erg moeilijk hadden." De Monegask geeft wel toe dat er verbetering nodig is en zal de resterende zondagen hiervoor gebruiken om ''een extra stap zetten om echt voor de wereldtitel te vechten.''