Perez ontvangt reprimande en 5 seconde tijdstraf

Sergio Perez moest zich na afloop van de Grand Prix van Singapore melden bij de stewards. De Mexicaan kwam als winnaar over de streep maar had zich mogelijk misdragen achter de Safety Car. Het hoge woord is er nu uit en Perez heeft een reprimande en een tijdstraf van 5 seconden gekregen. Twee straffen voor twee momenten dus.

Perez heeft de twee straffen ontvangen voor twee verschillende momenten tijdens twee verschillende Safety Cars. Perez ontvangt de reprimande voor een moment tijdens de eerste SC in de tiende ronde. Volgens de stewards hield Perez meer dan tien autolengtes afstand vallen tussen hem en de Safety Car. Perez verklaarde dat de omstandigheden zeer nat waren waardoor hij niet de juiste afstand kon vasthouden.

Ook de tweede straf van Perez had te maken met het niet de juiste afstand houden van de Safety Car. Ditmaal ging het om een incident in de 36ste ronde, tijdens de tweede Safety Car-fase dus. Perez kreeg de straf omdat hij eerder in de race al was gewaarschuwd voor het eerdere vergrijp. De stewards besloten dan ook over te gaan tot een straf en twee strafpunten voor de superlicentie. Aangezien Perez een voorsprong had van ruim 7 seconden op Charles Leclerc behoudt hij de zege.