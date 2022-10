Horner enorm trots op Perez: "Zonder twijfel zijn beste race"

Het team van Red Bull Racing kende een wisselvallige race in Singapore. Max Verstappen moest vanuit het middenveld starten en kende een lastige wedstrijd. Sergio Perez pakte echter bij de start de leiding en gaf die niet meer uit handen. Hij moet zich nog wel bij de stewards melden waardoor zijn zege in gevaar komt.

Perez reed een enorm sterke race en was vrijwel ontastbaar in de straten van Singapore. De Mexicaan liet zich achter de Safety Car echter gaan waardoor hij mogelijk een straf gaat krijgen. Bij Red Bull moet men daar niets van weten en is men vooral zeer trots op de race van de Mexicaanse routinier.

Lastige omstandigheden

Na afloop van de race verscheen de trots Red Bull-teambaas Christian Horner voor de camera's van Sky Sports en daar besprak hij de race: "Dit is zonder twijfel de beste race uit zijn loopbaan. Het waren enorm lastige omstandigheden. Hij kende een topstart en nestelde zich daarna voor een goede race. Hij had de inters ook goed onder controle. De restarts had hij goed onder controle."

Wereldklasse

Perez hield ook de jagende Charles Leclerc knap achter zich. De Mexicaan sloeg daarna nog een gat met de mogelijke tijdstraf in het achterhoofd. Met zijn rondjes op de droogweerbanden maakte Perez nog meer indruk op Horner: "Na de wissels naar de softs kon hij Leclerc niet afschudden. Ze probeerden echt alles. Een foutje van Leclerc gaf hem die seconde en hij kon toen gaan. Ik ben enorm trots op hem vandaag. Het was van wereldklasse. Dit is zeker zijn beste zege en hiermee gaat hij Monaco voorbij."