Sainz kent zijn plek: "Kon de top twee niet uitdagen"

Carlos Sainz kwam vandaag in Singapore als derde over de streep. De Spaanse Ferrari-coureur begon vol goede moed aan de Grand Prix maar moest al zeer snel concluderen dat er niets meer in zat dan de derde plaats. De teleurstelling was aanwezig bij de Spanjaard maar hij toonde zich wel realistisch.

Bij de uitgestelde start van de Grand Prix ging Sainz direct in de aanval en veroverde hij een plekje ten opzichte van Lewis Hamilton. De twee bleven elkaar geruime tijd uitdagen waarna Sainz later in de race ook nog eens te maken kreeg met zijn goede vriend Lando Norris. De Ferrari-coureur hield de concurrentie achter zich en kwam als derde over de lijn.

Na afloop van de Grand Prix was Sainz volledig gesloopt. De Spanjaard verscheen echter gewoon voor de camera's van de internationale media. Bij Paul di Resta sprak hij zich uit: "Het was hier enorm zwaar. Ik kwam nooit echt in een ritme in de natte omstandigheden. Ik kon de top twee ook niet uitdagen omdat ik moeite had met de achterkant van de auto. Uiteindelijk heb je niet al het vertrouwen van de wereld en moest ik maar voor de derde plaats gaan."