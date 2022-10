Grand Prix Singapore start over ruim een uur

De Grand Prix van Singapore is uitgesteld. Het is inmiddels gestopt met regenen en de FIA is inmiddels met nieuws gekomen over de start van de race. Over een half uur gaat de pitlane open en rond 15:05 Nederlandse tijd zou er dan gestart worden in de straten van Singapore.

De Grand Prix van Singapore zou eigenlijk 14:00 Nederlandse tijd gaan starten. Vlak voor de start ging het echter enorm hard regenen rondom het circuit in de stadsstaat. De baan stond gedeeltelijk onder water en al snel werd duidelijk dat starten op de originele tijd onmogelijk zou worden. Rond 13:45 Nederlandse tijd stopte het met regenen in Singapore en werd de starttijd vastgesteld.