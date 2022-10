Wat doet het weer tijdens de Grand Prix van Singapore?

Vandaag wordt er voorafgaand de Grand Prix van Singapore veelvuldig naar de lucht en de weerradar gekeken. De kwalificatie van gisteren werd onder opdrogende omstandigheden verreden terwijl het tijdens de derde vrije training zeer nat was. Het is dan ook de vraag wat het weer vandaag gaat doen.

Voorafgaand het Grand Prix-weekend werd er voorspeld dat het zomaar eens keihard kon gaan regenen tijdens de race van vandaag. Maar de weersverwachting voor vandaag is echter iets aangepast, in de lokale middag kan het nog hard gaan regenen maar in de avond neemt de kans op neerslag vermoedelijk geleidelijk af. Een natte race is echter verre van uitgesloten.

Tijdens de build-up voorafgaand de Grand Prix waren zojuist echter pikzwarte wolken te zien nabij het circuit. Deze regenbui trekt dan ook over de baan wat ervoor kan zorgen dat de start zometeen zal worden verricht op een natte baan. Vermoedelijk wordt het weer een wedstrijd vol bandengokken, vergelijkbaar met de kwalificatie van gisteren. De kans op een incidentrijke en spectaculaire Grand Prix is dan ook nog altijd zeer, zeer hoog.