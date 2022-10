Marko haalt uit naar Mercedes in budgetcaprel: "Zorgwekkend dat zij die informatie hebben"

Het team van Red Bull Racing begint vandaag vol goede moed aan de Grand Prix van Singapore. Op de achtergrond zit men echter nog steeds met de budgetcaprel in hun maag. Vrijdag meldden meerdere media immers dat Red Bull vorig jaar de cap had overschreden. Bij Red Bull is men op zijn zachts gezegd woest.

De concurrentie van Red Bull zette vraagtekens bij het verhaal van de Oostenrijkse renstal. Mercedes-teambaas Toto Wolff haalde bijvoorbeeld stevig uit en beweerde dat de overschrijding van Red Bull een publiek geheim was. Bij Red Bull wacht men af wat de uitkomst van de zaak zal worden. De FIA komt deze week met cijfers en Red Bull vertrouwd en wacht daarop.

Zorgwekkend

Teamadviseur Helmut Marko is vooral gepikeerd over het feit dat de concurrentie van de vertrouwelijke cijfers afwist. De Oostenrijkse adviseur sprak zijn afkeuring uit in gesprek met ORF: "Dit gaat veel verder dan het gebruikelijke politieke gezanik in de Formule 1. Ik heb nog steeds de vraag van hoe ze aan dit soort informatie komen. Ik vind dat veel zorgwekkender."

Reputatieschade

Bij Mercedes grijpt men de beschuldigingen nogmaals aan om te terug te kijken naar de bizarre titelstrijd van vorig seizoen. Het steekt Marko en de Oostenrijker is van mening dat zijn team al heeft geleden: "De reputatieschade is echt enorm. Ik bedoel, Abu Dhabi ligt al lang en breed achter ons. Het feit dat ze dat klaarblijkelijk nog niet hebben verwerkt vind ik wel bijzonder."