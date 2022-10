Hamilton hekelt ophef om neuspiercing: "Zorgde voor een infectie"

Lewis Hamilton moest zich gisteren vanwege een bijzondere reden melden bij de stewards. Na de derde vrije training in Singapore moest hij langskomen omdat hij zijn neuspiercing nog in had tijdens de sessies. De FIA controleert hier sinds dit jaar streng op maar Hamilton kreeg slechts een waarschuwing.

Hamilton hekelde eerder dit seizoen de aangescherpte regels van de FIA omtrent het dragen van bijvoorbeeld sieraden en juwelen. De Brit kon een aantal piercings niet verwijderen en kreeg van de FIA langer de tijd om zijn neuspiercing eruit te halen. In Singapore had de Britse Mercedes-coureur zijn piercing echter gewoon weer in.

Infectie

De Britse coureur droeg zijn neuspiercing weer op advies van zijn dokter. Het was een opvallende reden maar hij was er redelijk klaar mee tegenover de internationale media: "Ik probeer hiermee geen statement te maken. Ik heb mijn sieraden al jaren en we zagen begin dit jaar veel commotie. Mijn neuspiercing was als het ware vast gesoldeerd. De FIA gaf mij voor meerderen races een vrijstelling en ik zocht een oplossing. Ik heb hem eruit laten halen en ik probeerde de piercing er elk weekend in en uit te doen. Dit zorgde voor een infectie."

Pus

Hamilton is helemaal klaar met het feit dat de wedstrijdleiding door blijft zeuren over de piercings. De Brit ondervond de nodige ongemakken van zijn neus: "Het bleef doorgaan en ik had er veel last van mijn neus. Ik heb ze dat uitgelegd voorafgaand de kwalificatie. Ik moest het laten behandelen omdat er pus en bloed in kwam. In de laatste weken begon het te helen. De doktoren hebben mij gevraagd om hem er nu eventjes in te houden."