Uitslag kwalificatie Singapore: Leclerc pakt pole na spectaculair tijdenspel

De kwalificatie op het stratencircuit van Singapore zit er alweer op. In de straten van de stadstaat in Azië ging de pole position uiteindelijk naar niemand minder dan Charles Leclerc. De tweede tijd werd genoteerd door Sergio Perez. De top top drie werd vervolgens een prooi voor Lewis Hamilton.

Q1

Na een kletsnatte derde vrije training wisten de teams en coureurs dat de eerste kwalificatiesessie zeer belangrijk zou gaan worden. Bij Mercedes wilde men geen enkel risico nemen en Lewis Hamilton en George Russell kwamen dan ook als eerste de baan op. Ze kregen al snel gezelschap van vrijwel alle coureurs. Er lag beduidend minder water op de baan dan eerder op de dag, toch gaven onder andere Max Verstappen en Lando Norris aan dat slicks nog niet aan de orde waren. Alsnog worstelden coureurs met de omstandigheden. Onder andere Kevin Magnussen en Charles Leclerc namen de escape road. De sessie werd het einde voor een aantal verrassende namen: Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Alexander Albon en Nicholas Latifi.

Q2

Ook in de tweede kwalificatiesessie was het al zeer vroeg druk op de baan in Singapore. Ook de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen direct de baan op. Max Verstappen volgde direct en al snel begon de bandenpoker. Men vroeg zich namelijk af of het niet eens tijd was voor de slicks. Leclerc vroeg zich af of hij naar binnen kon komen voor slicks maar Ferrari stuurde hem doodleuk de baan op met een nieuw setje inters. Het bleek de juiste gok want de coureurs die wel op de softs reden, Vettel, Stroll en Zhou, vielen alle drie af. Ook George Russell vond verrassend genoeg zijn Waterloo. Ook Mick Schumachers kwalificatie kwam in deze sessie ten einde.

Q3

In de derde en allesbeslissende kwalificatiesessie werd het publiek getrakteerd op een bizar spannend tijdenspel. Direct aan het begin van de sessie kozen de meeste coureurs voor de slicks. Leclerc liet zijn team weten dat hij op de softs wilde kwalificeren en hij kreeg last minute zijn zin. Alleen Yuki Tsunoda en Kevin Magnussen kozen voor de inters, Tsunoda leek zelfs nog mee te kunnen doen voor de pole. Maar uiteindelijk leek Lewis Hamilton de topfavoriet te zijn voor de pole, dit liep echter ook niet zoals gewenst. Alonso, Verstappen, Sainz, Perez, Leclerc en alsnog Hamilton leken daarna te gaan strijden. Verstappen moest echter de pits opzoeken van zijn team, de Nederlander schold zich een ongeluk over de boordradio. Vermoedelijk had Red Bull te maken met een benzineprobleem, Red Bull bleef echter geheimzinnig over de boordradio.