Hamilton naar de stewards voor mogelijke overtreding kledingvoorschriften

Lewis Hamilton is na afloop van de derde vrije training naar de stewards geroepen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen moet zich samen met een vertegenwoordiger van zijn team Mercedes melden vanwege het mogelijke breken van Appendix L van het derde hoofdstuk van de sportieve reglementen van de FIA.

Dit gedeelte van het regelboek gaat over de kledingvoorschriften. Dat betekent dus ook dat dit gedeelte van het regelboek gaat over het dragen van juwelen. Eerder dit jaar was er veel te doen omtrent deze aangescherpte regels. De coureurs, met Hamilton voorop, stonden recht tegenover de FIA in de discussie over het dragen van juwelen en brandwerend ondergoed.

Lewis Hamilton has been summoned to the stewards for an alleged breach of Appendix L. Chapter III

That would have to do with Fire Proof Clothing, Helmet, Head Restraint, Belts, and jewellery #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OgYgOkYzq5