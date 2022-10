Marko over aantrekken De Vries: "Onderhandelingen zijn nog gaande"

"De onderhandelingen zijn nog altijd gaande", bevestigt Red Bull-adviseur Helmut Marko bij ORF. "Ik denk dat de knoop ergens rond Suzuka wordt doorgehakt."

Alles hangt af van de plannen van Gasly. De Fransman wordt al geruime tijd in verband gebracht bij Alpine om het zitje van de vertrekkende Fernando Alonso over fe nemen.

"Eerst moet alles rondom Pierre helder zijn. Daarna wordt er bepaald wie er bij AlphaTauri komt rijden. Het moet geen verslechtering zijn voor het team natuurlijk, dus dat betekent dat er een snelle rijder met een goed profiel moet komen."

De Vries is volgens Marko een belangrijke kanshebber. "Na zijn optredens in de vrijdagsessies en in Monza is hij een van de populairste kandidaten."