Video: Sainz moet geloven aan gevreesd ijsbad

De heren coureurs komen dit weekend weer in actie in Singapore. De Grand Prix in de Aziatische stadsstaat staat bekend als één van de fysiek zwaarste races op de Formule 1-kalender. De coureurs moeten er dan ook alles aan doen om het hoofd koel te houden, letterlijk en figuurlijk.

Veel coureurs worden door hun team in Singapore getrakteerd op een ijsbad. Direct na de sessie moeten veel coureurs geloven aan het ijskoude water. Ook Carlos Sainz moest een ijsbad induiken en Ferrrari deelde die beelden gretig op de sociale media. De Spaanse coureur reageert gepast met de tekst: "Mijn ergste nachtmerrie!"