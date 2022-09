Video: Vlammen slaan uit AlphaTauri van Gasly

De tweede vrije training in Singapore kende zojuist een zeer vurig moment. In de pitstraat van het stratencircuit in de Aziatische stadsstaat ging het mis bij het team van AlphaTauri. Bij Pierre Gasly sloegen de vlammen van de airbox en sprong de Franse coureur zeer snel uit zijn wagen.

Het was een opvallend moment. Gasly kwam op zijn gemakje de pitlane inrijden en liet zich zoals gebruikelijk terugduwen in de pitlane. Uit het niets kwamen er echter vlammen uit de AlphaTauri zetten. Op de airbox begon het ineens te roken waarna er vuur kwam. Gasly sprong snel uit zijn wagen en kwam goed weg. Een Aston Martin-monteur bluste het vuurtje en Gasly kon daarna weer de baan op.