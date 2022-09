Piastri onthult startnummer voor debuutjaar: "Gebruikte dit nummer tijdens het karten"

Aankomend seizoen debuteert Oscar Piastri in de Formule 1. De Australiër tekende, na tussenkomst van de CRB, een contract bij McLaren en is volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Lando Norris. Piastri bereidt zich zo goed mogelijk voor op zijn debuut en heeft de keuze voor zijn startnummer al gemaakt.

Alle coureurs rijden rond met een vast startnummer, alleen de regerend wereldkampioen mag kiezen voor het afwijkende startnummer 1. Piastri heeft nog geen meter gereden tijdens een officieel raceweekend, ook niet voor zijn opleider Alpine. Het was dan ook nog niet duidelijk voor welk startnummer de getalenteerde Australiër had gekozen.

Nu blijkt dat Piastri heeft gekozen voor startnummer 81. Het lijkt een soort overblijfseltje onder de startnummers te zijn maar Piastri heeft het nummer gekozen met een reden. In de podcast In The Fast Lane legt hij het uit: "Ik gebruikte nummer 81 tijdens het karten. Toen ik voor het eerst een nummer moest uitkiezen had de winkel alleen nog maar de 1 liggen. Ik koos dus voor nummer 11. Maar toen ik met de kampioenschappen van Victoria State ging mee doen had iemand al gekozen voor 11. Ik switchte toen naar 81. Dat nummer heb ik daarna altijd vastgehouden."