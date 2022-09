Racing Team Nederland ontbreekt bij IMSA-race vanwege zaak van Eerd

Aankomend weekend staat in de Amerikaanse IMSA-klasse de Petit Le Mans op het programma. Op de deelnemerslijst ontbreekt echter de naam van het Nederlandse team Racing Team Nederland. De afwezigheid van het team heeft alles te maken met de situatie van hun coureur Frits van Eerd.

Van Eerd is naast coureur van het LMP2-team ook de topman van supermarktketen Jumbo. Enkele weken geleden werd van Eerd opgepakt in verband met een witwaszaak in de Nederlandse motorsportwereld. Van Eerd zat een aantal dagen vast en wordt momenteel dan ook nog steeds gezien als verdachte. Hierdoor ontstonden er dan ook twijfels over zijn deelname aan de IMSA-race op het circuit van Road Atlanta.

Op sociale media maakte Racing Team Nederland vandaag bekend dat ze ontbreken tijdens de Petit Le Mans. Volgens het bericht volgt de beslissing op het feit dat van Eerd heeft besloten om zich te focussen op zijn persoonlijke situatie. De Jumbo-topman deelde de wagen dit seizoen met Giedo van der Garde en Dylan Murry. Dit betekent dus ook dat dit tweetal aankomend weekend niet in actie zal komen op Road Atlanta.