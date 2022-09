Zhou ziet gelijkenissen met Hamilton in social media-behandeling

Guanyu Zhou debuteerde dit jaar in de Formule 1 bij het team van Alfa Romeo. Zhou is niet bepaald bezig met een ijzersterk seizoen maar pakte al wel meerdere punten. Zhou is de eerste Chinese coureur in de Formule 1 maar toen dat nieuws bekend werd gemaakt waren de reacties niet louter positief.

Zhou debuteerde in Bahrein direct met punten, hiermee schreef hij dus direct geschiedenis. Zhou is immers de eerste Chinees in de Formule 1 en werd dan ook de eerste Chinese puntenpakker in de koningsklasse van de autosport. Toch reageerde niet iedereen positief op zijn komst, hij kreeg namelijk te maken met veel racistische reacties op de sociale media.

Gelijkenissen

Zhou was niet de enige coureur die te maken kreeg met racisme. Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton krijgt helaas nog regelmatig te maken met racistische reacties op de sociale media. In gesprek met Crash.net ziet Zhou gelijkenissen: "Ik heb het gevoel dat ik hetzelfde heb meegemaakt wat Lewis twee jaar geleden meemaakte. Hij ging toen aan kop en kreeg veel racisme over zich heen. Vooral vorig jaar was dat het geval."

Ander moment

Zhou ziet Hamilton als de leidende figuur binnen de sport op het terrein van de strijd tegen racisme. De Alfa Romeo-coureur denkt dat er gelijkenissen zijn tussen hem en Hamilton: "Ik denk dat mijn ervaringen vorig jaar vergelijkbaar zijn maar wel op een ander punt in onze loopbanen. Ik denk dat we dit jaar allebei laten zien wat wij verdienen. Ik denk dat de Formule 1 een familie-sport is. Het is nu de juiste weg om iedereen dat duidelijk te maken en voor positieve gevoelens te zorgen."