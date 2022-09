Horner benaderde Masi na vertrek: "Ik vond dat hij oneerlijk werd behandeld"

Het team van Red Bull Racing is momenteel bezig met een ijzersterk seizoen. Max Verstappen en Red Bull zijn hard op weg naar de wereldtitel. Alhoewel men graag naar het heden kijkt, is het team het seizoen van vorig jaar nog niet vergeten. Christian Horner heeft zelfs nog contact gezocht met Michael Masi.

Masi was tot en met vorig seizoen de wedstrijdleider van de Formule 1. De Australiër kende in 2021 een zeer lastig jaar en werd na het seizoen dan ook uit zijn functie gezet. Dit had vanzelfsprekend alles te maken met de controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi. Verstappen kon door de beslissingen van Masi in de laatste ronde van de race de wereldtitel veiligstellen.

Oneerlijk

Red Bull-teambaas Christian Horner leefde mee met Masi. De Australiër zou een functie elders krijgen maar vertrok uiteindelijk naar zijn thuisland. In de Beyond the Grid Podcast laat Horner weten contact te hebben gezocht met Masi: "Ja, dat heb ik een paar keer gedaan. Ik vond het niet eerlijk hoe hij werd behandeld. Ik denk dat hij zijn best heeft gedaan om de regels te volgen. Het enige wat hij naliet was de laatste twee auto's een kans geven om zich te unlappen."

Afschuwelijk

Horner blijft erachter staan dat Masi geen grote fout heeft gemaakt. De Britse teambaas van Red Bull verwijst in zijn argumentatie naar de recente Grand Prix van Italië: "Zoals we onlangs in Monza zagen, niemand wil een race eindigen onder de Safety Car. Masi deed er alles aan om de race op gang te krijgen. Het zou een afschuwelijke afsluiting van het seizoen zijn geweest als we finishten achter de Safety Car."