Williams stopt samenwerking met Latifi na 2022

Het team van Williams neemt afscheid van Nicolas Latifi na 2022. Dat is zojuist bekend gemaakt. Wie het zitje gaat opvullen vamaf 2023 is nog onzeker. Williams-protogé en F2-coureur Logan Seargant en Nyck de Vries lijken de meest logische kanshebbers.

Het afscheid van Latifi komt niet als verrassing. De Canadees presteert al geruime tijd niet naar behoren in vergelijking met zijn teamgenoten. Zijn positie werd discutabel nadat De Vries als invaller voor Alexander Albon twee punten scoorde in Monza, terwijl de meer ervaren Latifi in kwalificatie en race achterbleef op de Nederlander.

In een reactie laat Latifi weten over zijn aanstaande vertrek bij het roemruchte team:

"Ik wil iedereen in de fabriek en de mensen op het circuit waar ik de laatste drie jaar mee heb gewerkt bedanken. Mijn debuut werd door de coronapandemie uitgesteld. Uiteindelijk ging het in Oostenrijk alsnog los en hoewel we uiteindelijk niet de gedroomde resultaten hebben geboekt, was het een prachtig avontuur."

"Het scoren van die eerste punten vorig jaar in Hongarije was een moment dat ik nooit zal vergeten en ik zal mijn volgende stappen in mijn carrière zetten, terwijl ik bijzondere herinneringen met mij meedraag. Ik weet dat niemand van ons zal verslappen aan het einde van dit seizoen."