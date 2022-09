Brown ziet Amerikaans team of Amerikaanse coureur niet als noodzaak

Het is algemeen bekend dat de Formule 1 steeds populairder wordt in de Verenigde Staten. De sport is daar handig op in gesprongen en aankomend seizoen staan er dan ook drie Amerikaanse Grands Prix op het programma. Een Amerikaanse coureur of een echt Amerikaans team blijft vooralsnog uit. Volgens Zak Brown is dat ook niet erg.

Momenteel staat er met het team van Haas één Amerikaanse renstal op de grid. Haas is echter gevestigd in Europa en heeft geen Amerikaan op een sleutelrol. Het team van Andretti wil de Formule 1 maar wat graag betreden maar de Amerikaanse racefamilie kan niet op een warm welkom rekenen. Ook Indycar-coureur Colton Herta had een mogelijkheid op een F1-zitje bij AlphaTauri maar hij had te weinig superlicentiepunten.

Volgens McLaren CEO Zak Brown is een Amerikaans team of een Amerikaanse coureur geen noodzaak. De Amerikaanse CEO sprak zich erover uit tegenover Motorsport.com: "Het zou geweldig zijn als het allebei gebeurt. Het zou de Formule 1 hier verder versterken. Momenteel hebben we geen van beide en kijk eens hoe populair de F1 hier is. Ik zou het graag zien maar ik denk niet dat het per se nodig is omdat de Formule 1 ook uitstekend zonder kan."