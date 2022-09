Zhou tast nog in het duister over F1-toekomst

Guanyu Zhou maakt zich vooralsnog geen zorgen dat hij volgend jaar zonder racestoeltje in de Formule 1 zal zitten. De Chinese rookie zegt dat Alfa Romeo erg blij met hem is, maar het door Sauber gerunde team moet nog bevestigen dat hij volgend jaar naast Valtteri Bottas kan blijven rijden.

De 23-jarige Chinees: "Het is mijn eerste jaar in de F1 en daarom analyseert het team mijn prestaties. Maar de feedback is veelbelovend en het team is erg blij met het werk dat ik heb gedaan. Ik ben blij om met hen samen te werken, ik heb er veel plezier in."

Zijn eenjarig contract loopt echter aan het einde van het seizoen af. Zhou reageert op de vraag hoe het met zijn contractverlenging staat: "Er is nog niets beslist, maar ik hoop op goed nieuws."

Sommige experts hadden verwacht dat Alfa Romeo de gelegenheid zou aangrijpen om tijdens de Italiaanse Grand Prix Zhou voor 2023 te bevestigen. Toen hem werd gevraagd waarom dat niet gebeurde, zei hij tegen de krant El Mundo Deportivo: "Nou, omdat het nog niet beslist is. We hebben plannen en moeten op basis van de feedback beslissen over het contract. We praten nu over de toekomst en alles ziet er veelbelovend uit, maar we moeten wachten."

Ondanks de onzekerheid dringt Zhou er echter op aan dat zijn ultieme doel - ooit vechten voor een wereldkampioenschap - nog altijd zijn einddoel is. "Dat is het doel van dit werk. Het eerste jaar was het doel om te leren en mijn vaardigheden te verbeteren, maar er komt een punt waarop ik zeker wil vechten voor podiums, of meer dan alleen punten scoren. Ik hoop ooit in die positie te zijn, maar op dit moment probeer ik hier de eerste paar jaar dingen goed te krijgen voordat ik die stap zet", zo sloot hij af.