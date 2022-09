Grand Prix van Las Vegas start pas laat in de avond

Gisteren maakte de FIA bekend dat de Formule 1-kalender voor 2023 is goedgekeurd door het World Motor Sport Council. De kalender voor volgend seizoen telt een recordaantal van 24 Grands Prix. De Grand Prix van Las Vegas keert terug op de kalender en het belooft een speciale race te worden.

De Grand Prix in het gokparadijs in de staat Nevada werd eerder dit jaar al aangekondigd. De race in Las Vegas zal worden verreden op een stratencircuit dwars door de stad. De race staat gepland op 18 november, een zaterdag. De Nederlandse fan zal vroeg moeten opstaan, de start is namelijk in de Nederlandse ochtend.

De Formule 1 bevestigde tevens de starttijd van de Grand Prix van Las Vegas. De lichten zullen doven om 22:00 lokale tijd, daarmee breekt men een record in Las Vegas. Nog nooit ging een Grand Prix in de koningsklasse van de autosport op zo'n laat tijdstip van start. De Grand Prix belooft dus een bijzondere te worden. Aankomend seizoen staan er drie races in de Verenigde Staten op het programma, het circus reist immers ook af naar Austin en Miami.