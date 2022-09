Wolff geeft toe dat het maanden duurde om problemen W13 op te lossen

Het team van Mercedes kent een redelijk teleurstellend seizoen. De Duitse regerend constructeurskampioen kan de degens amper kruisen met Red Bull Racing en Ferrari. Mercedes kwam veel performance tekort en kampte met meerdere problemen. De problemen zijn nu verleden tijd maar het vinden van een oplossing kostte veel tijd.

Mercedes wilde dit seizoen sportief revanche nemen nadat Lewis Hamilton vorig jaar in de laatste ronde van het seizoen de wereldtitel verspeelde. De Duitse renstal is echter bezig met een teleurstellend jaar waarin ze veel performance tekort komen. Men had daarnaast ook veel last van porpoising en moest veel aandacht besteden aan het vinden van een oplossing.

Ontbreken

De problemen lijken nu verleden tijd te zijn en men focust zich steeds meer en meer op 2023. Mercedes wil dit seizoen wel meer successen boeken maar de route daarnaartoe is lang. Teambaas Toto Wolff spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Voor de auto die we eerst hadden gemaakt ontbraken de hulpmiddelen, de simulaties en het inzicht om te detecteren waar de problemen zich bevonden in onze auto."

Maanden

Coureurs Lewis Hamilton en George Russell worstelden in de openingsfase van het seizoen met de Mercedes W13. Ook Wolff geeft toe dat het lang duurde voordat alles naar wens verliep: "We konden de aerodynamica van de auto niet gebruiken zoals we dat zelf graag wilden. Mechanisch gezien was de auto nooit echt goed afgesteld. Het duurde maanden om sommige keuzes van de auto ongedaan te kunnen maken."