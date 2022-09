Sainz looft ijzersterke Verstappen: "Hij heeft weinig fouten gemaakt"

Max Verstappen is momenteel hard op weg naar zijn tweede wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft een zeer grote voorsprong in het wereldkampioenschap en maakt een sterke indruk. Verstappen maakt veel indruk op zijn collega's en ontvangt dan ook veel complimenten. Ook oud-teamgenoot Carlos Sainz is lovend.

Verstappen kan in theorie al in Singapore zijn tweede wereldtitel al veiligstellen. Als dat niet lukt dan zal Verstappen de titel vermoedelijk zeer snel binnen halen. De Nederlandse Red Bull-coureur maakt een ijzersterke indruk en lijkt vanaf elke startpositie te kunnen winnen. Verstappen krijgt dan ook zeer veel complimenten vanwege zijn sterke resultaten in de koningsklasse van de autosport.

Weinig fouten

Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz is onder de indruk van de resultaten van zijn Nederlandse concurrent. De Spanjaard was in zijn debuutjaar de teamgenoot van Verstappen bij Toro Rosso. Sainz is in gesprek met Racefans dan ook lovend: "Ik denk dat hij een zeer succesvol seizoen kent. Hij heeft maar weinig fouten gemaakt. Als hij fouten maakte, zoals in Spanje en hij spinde in Hongarije, dan herstelt hij zich en wint hij de race. Ik denk dat dat het grootste verschil is, zelfs als hij een tegenslag heeft wint hij."

Verdient

Verstappens grote voorsprong leek aan het begin van het seizoen nog onmogelijk aangezien de Nederlander in twee van de eerste drie races uitviel. Sainz ziet een ommekeer: "Sinds de eerste drie races is zijn auto ook enorm betrouwbaar. Als je al die dingen bij elkaar optelt, dan heeft hij gewoon een geweldig seizoen en denk ik dat hij dit verdient. Hij presteert als coureur ook heel erg sterk."