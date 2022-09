FIA onthult recordbrekende kalender voor 2023

Het hing al eventjes in de lucht maar autosportfederatie FIA heeft het nu officieel bevestigd: de kalender voor 2023 is namelijk goedgekeurd door het World Motor Sport Council. Op 5 maart wordt de recordbrekende kalender van 24 races afgetrapt in Bahrein. Het seizoen wordt op 26 november afgesloten in Abu Dhabi.

Na de eerste Grand Prix in Bahrein reist het Formule 1-circus door naar Saoedi-Arabië, Australië, China en Azerbeidzjan. Na de Grand Prix van Miami volgt op 21 mei de eerste Europese Grand Prix op het circuit van Imola, een week later volgt de Grand Prix van Monaco. De legendarische Grand Prix heeft dus een vernieuwd contract gekregen.

De Nederlandse Grand Prix wordt aankomend seizoen verreden op 27 augustus en is de eerste Grand Prix na de zomerstop. De Belgische Grand Prix is aankomend jaar de laatste race voor de zomerstop. De nieuwe Grand Prix van Las Vegas is een na laatste Grand Prix van het seizoen, een week later volgt dan de seizoensfinale in Abu Dhabi.