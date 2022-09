Hill begrijpt mogelijke reserverol Ricciardo: "Zit wat logica achter"

De toekomst van Daniel Ricciardo in de Formule 1 is nog hoogstens onzeker. De Australiër verlaat het team van McLaren na dit seizoen en zit dan ook nog zonder stoeltje. Hij heeft meerdere opties voor komend jaar en één daarvan is zelfs een reserverol. Damon Hill kan dat enigszins begrijpen.

Ricciardo werd in de afgelopen weken in verband gebracht met meerdere teams. Onder andere Alpine en Haas passeerden de revue. Opvallend genoeg draait het meest recente gerucht niet om een racestoeltje. Volgens de recente verhalen zou Ricciardo kans maken op een reserverol bij het team van Mercedes. Het zou een opvallende move zijn van de goedlachse Australiër.

Logica

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill kan zich wel voorstellen dat Riccardo kiest voor een reserverol bij het team van Mercedes. De Britse voormalig Formule 1-coureur legt zijn gevoel uit bij Sky Sports: "Ik denk dat er wat logica achter zit. Als je tenminste bij een topteam zit, zelfs als je moet wachten op een kans, ontving je informatie die in potentie te gebruiken is voor andere teams."

Snelheid

Maar Hill denk dat een volgende stap dan alsnog zeer lastig zal zijn. De Britse enkelvoudig wereldkampioen ziet dat Ricciardo nu ver onder zijn niveau presteert in de koningsklasse: "Maar elke teambaas zal naar hem kijken. Elk team zal zich afvragen waar zijn snelheid is gebleven. Iedereen zal zich gaan afvragen of dat wel terug gaat komen. Dat is het allergrootste vraagteken. We weten dat namelijk niet."