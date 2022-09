De Vries traint alvast in voorbereiding op Singapore

Nyck De Vries mocht anderhalve week geleden plotsklaps debuteren in de Formule 1 op het circuit van Monza. De Nederlandse coureur moest last minute invallen bij Williams omdat Alexander Albon een blindedarmontsteking had opgelopen. Het is nog niet duidelijk of Albon op tijd de oude is voor de Grand Prix van Singapore.

De Vries neemt in ieder geval het zekere voor het onzekere. Op zijn sociale media postte De Vries dit weekend een opvallend bericht. Op Instagram postte hij een foto van zichzelf met een grote Mercedes-muts op zijn hoofd. Hij schrijft erbij dat hij bezig is met een speciale training voor de bloedhete omstandigheden in Singapore.