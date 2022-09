Seizoensfinale-crash speelt mee bij mindere vorm Latifi: "Enorm moeilijk voor hem"

Nicholas Latifi is bezig met een zeer tegenvallend seizoen. De Canadese Williams-coureur heeft nog geen enkel puntje gescoord en staat onder grote druk. Latifi is nog lang niet zeker van zijn zitje voor 2023 en is vaak het mikpunt van grappen. Zijn ongelukkige rol in de seizoensfinale van 2021 speelt ook een rol bij zijn vormdip.

Latifi speelde vorig seizoen een onbedoelde hoofdrol bij de beslissing van de kampioensstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De Canadees crashte in de slotfase van de seizoensfinale. De Safety Car kwam de baan op en de rest is inmiddels geschiedenis. Na afloop van de desbetreffende Grand Prix in Abu Dhabi ontving Latifi via de sociale media de nodige doodsbedreigingen.

Volgens Williams-teambaas Jost Capito spelen die gebeurtenissen een rol bij de huidige performance van Latifi. Capito denkt dat de haatreacties een rol speelden bij de mindere vorm van Latifi. In de High Performance Podcast spreekt Capito zich uit: "Het was enorm moeilijk voor hem. We moesten hem vertrouwen blijven geven. We zeiden dat hij niets verkeerd had gedaan en dat er niets aan de hand was. Het was enorm moeilijk omdat het het einde van het seizoen was. Iedereen was met vakantie en hij was er dus niet elke dag."