Binotto wil verandering zien bij motorstraffen: "Misschien is drie PU's te weinig"

In de Formule 1 is momenteel veel te doen omtrent de motorstraffen. Vorige week ontvingen veel coureurs een gridstraf in Monza vanwege een motorwissel. De gridstraffenregen zorgde voor veel onduidelijkheid onder fans en volgers en meerdere kenners willen verandering zien. Mattia Binotto wil ook verandering zien.

Dit seizoen mogen de coureurs slechts drie motoren gebruiken. Zodra een coureur bij een motorcomponent de limiet overschrijdt volgt er een gridstraf. Veel coureurs overschrijden deze limiet en regelmatig pakken veel coureurs in hetzelfde raceweekend een gridstraf. Hierdoor wordt het opstellen van de startopstelling een enorme puzzel. Ook in Monza was dit het geval en dat leidde tot veel ergernis en verwarring.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto wil dat men de regels nog een keertje gaat bekijken. Binotto denkt dat de coureurs meer power units moeten kunnen gebruiken. In gesprek met Motorsport.com is hij duidelijk: "Ik denk dat het voor de fans lastig is om een coureur een pole te zien pakken om hem dan vervolgens ergens anders te zien starten vanwege een gridstraf. Misschien is drie PU's per coureur wel te weinig voor wat we tot dusver hebben bereikt."