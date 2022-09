Brown snapt niks van regels superlicentie: ''Het moet worden herzien''

Ook CEO van McLaren, Zak Brown, mengt zich in de superlicentie-discussie, aangewakkerd door Red Bull-prominent Helmut Marko. Laatstgenoemde had serieuze interesse in IndyCar-coureur Colton Herta, maar de talentvolle Amerikaan kon op de korte termijn een F1-avontuur vergeten vanwege de regels rondom het 'F1-rijbewijs'.



Voor meedoen aan de Amerikaanse openwielklasse krijgen coureurs amper punten voor de superlicentie en dat vindt Brown, zachtjes uitgedrukt, onbegrijpelijk.

De Amerikaanse teamchef wil daarom dat het op de schop gaat. "Ik denk dat het hele licentiesysteem moet worden herzien", vertelde hij aan geselecteerde media tijdens de IndyCar-finale van Laguna Seca. "Ik begrijp dat de regels zijn wat de regels zijn en dat regels niet mogen worden overtreden, maar ik vraag me af of dat alleen maar is omdat dat de regels zijn die er zijn en niet omdat het de juiste regels zijn.''



Op dit moment krijgen de coureurs in Formule 2 in verhouding sneller de licentiepunten bij elkaar gesprokkeld dan in de IndyCar. In beide series krijgen de coureurs 40 licentiepunten met het behalen van het kampioenschap, maar in de Amerikaanse klasse krijgt de nummer twee of lager veel minder punten voor hun verdiensten dan de talentenvijver in Europa. Dat vindt Brown opmerkelijk.

"Iemand van het kaliber van Herta, of Pato O'Wards kaliber of de helft van het IndyCar-veld is geschikt voor de Formule 1. Als iemand als Colton, die veel IndyCar-races heeft gewonnen, niet in aanmerking komt voor een superlicentie, dan denk ik dat we het superlicentiesysteem moeten herzien."

In het verleden sloegen expectionele talenten zoals Kimi Raikkonen en Max Verstappen een aantal treetjes over. De Nederlander was de absolute uitzondering met zijn F1-debuut als zeventien-jarige. Sindsdien is de boel een stuk strenger geworden en dat is Brown ook opgevallen.

"Ik denk niet dat Max Verstappen in aanmerking zou zijn gekomen voor een superlicentie, ik denk niet dat Kimi Raikkonen in aanmerking zou zijn gekomen voor een superlicentie. Dus als je teruggaat en kijkt, zijn er een paar jongens, wereldkampioenen, die in de huidige omgeving hun superlicentie niet zouden hebben gekregen'', sloot de Amerikaan zijn betoog af.