Binotto duidelijk over toekomst Schumacher: "We gaan snel zitten en een balans opmaken"

Het team van Ferrari heeft een belangrijke sleutel in handen voor het vervolg van de transferzomer. De Italiaanse renstal gaat momenteel immers nog over de toekomst van Mick Schumacher. De kans is klein dat de Duitser in 2023 ook nog voor Haas rijdt. Mattia Binotto geeft echter aan dat er snel zal worden gesproken.

Ferrari is één van de teams met een goed gevulde talentenopleiding. De Italiaanse renstal stond bijvoorbeeld aan de wieg van de loopbaan van hun topcoureur Charles Leclerc. Schumacher was het volgende talent dat de Formule 1 bereikte. Schumacher werd vorig jaar onder gebracht bij Haas en presteert wisselvallig. Zijn toekomst is dan ook zeer onzeker.

Belangrijke pilaar

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is echter niet van mening dat een vertrek van Schumacher een slechte zaak is voor de opleidingsploeg. Binotto wordt geciteerd door Motorsportweek: "De Ferrari Driver Academy is een heel belangrijke pilaar voor ons. We hebben er veel in geïnvesteerd. De reden daarvoor is dat we geloven dat we het beste talent moeten opleiden en de beste coureur moeten vinden voor onze rode auto's."

Balans

Schumacher is dan ook één van de belangrijke pilaren voor Ferrari. Of de Duitser überhaupt ooit zal gaan rijden voor Ferrari is niet duidelijk. Binotto: "We hebben over Mick gezegd dat het voor hem belangrijk is om zich dit seizoen te verbeteren. We gaan over een paar races met hem zitten en een balans opmaken. We doen dat samen met Haas en we beslissen dan wat het beste is voor zijn toekomst."