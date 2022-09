Binotto wil veranderingen doorvoeren: "Hoeven geen mensen te vervangen"

Het team van Ferrari is bezig met een zeer wisselvallig seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal was in de openingsfase van het seizoen zeer succesvol maar daarna liet alles in de soep. Er ging zeer veel mis bij Ferrari maar men weigerde veranderingen. Mattia Binotto heeft zijn mening nu bijgedraaid.

Ferrari begon zeer goed aan het seizoen en won via Charles Leclerc meerdere races. De Monegask ging zelfs eventjes aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn voorsprong in het wereldkampioenschap was fors maar daarna ging er veel mis. Ferrari kampte met veel betrouwbaarheidsproblemen en toen die eenmaal waren opgelost ging er zeer veel mis met de strategie.

Communiceren

De kritiek op de Italiaanse renstal was niet mals en veel mensen waren van mening dat er iets moest veranderen. Teambaas Mattia Binotto zag dit echter niet zitten. Binotto laat echter aan Sky Sports weten dat hij zijn mening heeft veranderd: "We hoeven geen mensen te gaan vervangen. We moeten enkel een paar dingen gaan veranderen. De manier waarop we communiceren, de manier waarop we beslissingen maken, er zijn gewoon veranderingen nodig."

Ouderwets

Wat er precies gaat veranderen maakt Binotto niet bepaald duidelijk. De teambaas wil echter niemand gaan ontslaan, op dat gebied luister hij dus niet naar de kritiek. Binotto: "Het toevoegen van waarde is misschien noodzakelijk, het toevoegen van mensen misschien ook. Het inwisselen van mensen is niet een pad dat ik ga bewandelen. Dat is een ouderwetse manier van het aanpakken van problemen."