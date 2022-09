Hamilton verwacht geen zege in 2022: "Die Red Bull is bijna onverslaanbaar"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is bezig met een tegenvallend seizoen. De Duitse renstal kan dit seizoen niet meevechten om de zeges en moet veel snelheid toegeven op Ferrari en Red Bull Racing. Het lijkt er dan ook op dat een opvallende reeks van Lewis Hamilton ten einde gaat komen.

Hamilton heeft sinds zijn debuut in 2007 in elk seizoen minimaal één race gewonnen. In zijn Mercedes-jaren heeft hij eveneens zeer veel zeges geboekt. Sterker nog, Mercedes heeft sinds 2012 in elk seizoen een Grand Prix gewonnen. Deze machtige reeksen van Mercedes en Hamilton lijken dit seizoen ten einde te komen. Ferrari en Red Bull zijn vaak veel sneller en Mercedes presteert zelf zeer wisselvallig.

Realistisch blijven

Hamilton zelf vreest ook dat zijn recordbrekende reeks ten einde gaat komen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is er eerlijk over tegenover Motorsport.com: "We moeten wel realistisch blijven want die Red Bull is bijna onverslaanbaar. Er is veel voor nodig om die auto te verslaan. Qua prestaties staan ze heel ver voor op de rest. We hebben ze niet kunnen bijhalen en er komen ook geen updates meer aan. Daarom zal er wat geluk voor nodig zijn."

Hongarije

Hamilton denkt dat Mercedes dit jaar al zijn kans op een zege heeft verspeeld. De Britse coureur zag zijn teamgenoot George Russell de pole pakken in Hongarije. Hij verwijst dan ook naar die race: "Het is niet onmogelijk want in we hadden ze misschien kunnen verslaan in Boedapest. Verstappen doet het vooraan echter vaak rustig aan dus je weet nooit wat hun ware snelheid is. We zullen wel zien."