Leclerc toont zich waardige verliezer: "Einde van de race was frustrerend"

De Italiaanse Grand Prix eindigde vandaag op een onbevredigende manier. In de slotrondes viel Daniel Ricciardo stil waardoor er een Safety Car-fase kwam. Hierdoor hoopte men op een late restart. Bij het team van Ferrari werd Charles Leclerc snel naar binnen gehaald. Het mocht niet meer baten want de race finishte onder de gele vlag.

Leclerc was bezig met een prima race voor de ogen van de tifosi. De Monegask behield de leiding in de openingsfase van de race en hoopte op een duel met Max Verstappen in de slotfase. Dat duel kwam er echter nooit, mede door het feit dat de Safety Car niet van de baan verdween. De twee plaats was dan ook een schrale troost voor Leclerc.

Frustrerend

Na afloop van de race toonde Leclerc zich een waardige verliezer. Vanzelfsprekend was de teleurstelling wel aanwezig bij de Monegask, hij had graag nog een rondje geracet om Verstappen aan te vallen. Tegenover interviewer van dienst Martin Brundle sprak hij zich uit: "Het einde van de race was nogal frustrerend. Ik hoopte dat we gewoon weer verder konden gaan met racen."

Alles gegeven

De gewenste herstart kwam niet en dat kwam als een hard gelach binnen bij de Italiaanse renstal en Leclerc. De Monegask zwaaide na afloop nog wel naar de tifosi maar die maakten zich vooral kwaad over het einde van de race. Leclerc baalde mee: "Jammer genoeg reden we op de tweede plaats doordat wat er eerder in de race was gebeurd. Het is jammer, ik heb vandaag alles gegeven."