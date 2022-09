Ricciardo neemt 'tattoo' van hoofd Norris

Het team van McLaren heeft goede herinneringen aan de Italiaanse Grand Prix. Afgelopen seizoen boekte het Britse team immers een 1-2tje op het circuit van Monza. Daniel Ricciardo schreef de race op zijn naam terwijl Lando Norris als tweede over de streep kwam. CEO Zak Brown vierde de zege met een tattoo.

Een jaar later besloten Norris en Ricciardo die tattoo-traditie voort te zetten. Ricciardo is niet vies van de nodige tattoo's maar toch koos hij in Italië voor slechts tijdelijke plakplaatjes. De Australiër koos bijvoorbeeld voor het hoofd van Norris als tattoo, Ricciardo liep rond met zijn teamgenoot in zijn nek. Norris moest het op zijn beurt doen met een Honey Badger en een groot hartje.