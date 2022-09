Pierre Gasly niet aanwezig op mediadag op Monza door ziekte

Pierre Gasly voelt zich niet helemaal lekker. De Fransman is door de dokter geadviseerd om niet naar de mediadag te gaan, voorafgaand aan de Grand Prix van Italië. De kans is aanwezig, als Galsy morgen nog ziek is, dat Liam Lawson zal invallen voor de coureur met nummer 10.

AlphaTauri heeft niet bekend gemaakt wat er precies aan de hand is met Gasly. De Fransman zou vandaag aanschuiven bij de persconferentie om 15:35. Het is niet duidelijk of een andere coureur nu zijn plaats gaat innemen. Reservecoureur Liam Lawson is dit weekend in ieder geval aanwezig in Monza. De Nieuw-Zeelander rijdt dit weekend in de Formule 2 en werkte in Spa al een vrije training af voor de Italiaanse renstal.