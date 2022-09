Ricciardo overweegt sabbatical of reserverol in 2023

Daniel Ricciardo zou een stap achteruit overwegen om volgend jaar niet zijn status als F1-coureur te verliezen zo alsnog een deur tussen de voet houden om in de koningsklasse actief te blijven. De Australiër gaf afgelopen weekend ook toe dat een sabbatical volgend jaar tot de mogelijkheden behoort. Dat gebeurde per ongeluk toen hij in gesprek was met Sergio Perez en de microfoon in de buurt het gesprek oppakte.

De huidig McLaren-coureur zei dat hij misschien volgend jaar een seizoen vrij zou nemen, of zich wil verbinden aan een F1-team als reservecoureur om zo het contact met de teams niet te verliezen. De 33-jarige Ricciardo: "Ik sta eigenlijk open voor elk scenario. Er zijn voordelen aan het hebben van wat vrije tijd, maar dan is ook actief blijven goed. Daarom wil ik eigenlijk naar alle voorstellen luisteren en in gesprek gaan. Ook al is het als reserve, ik wil niet te trots zijn om te zeggen dat ik daar te goed voor ben."

Webber zegt sorry

McLaren heeft besloten om Ricciardo volgend jaar te vervangen met zijn landgenoot Oscar Piastri, de regerend F2-kampioen. Zijn vertrek bij Alpine was de afgelopen weken omstreden en zeer controversieel te noemen. Mark Webber, de manager van Piastri en ook Australiër, was in Zandvoort aanwezig en had een gesprek met Ricciardo. Hij bood zijn verontschuldigingen aan om de situatie en hoe alles is gelopen.

Ricciardo: "Natuurlijk weet ik hoe deze sport is, het is niets persoonlijks naar mij. Hij wilde er zeker van zijn dat ik dat wist en het begrijp, en gewoon zeker weten dat het voor mij oké is."

Ricciardo onthulde dat hij ook met de 21-jarige Piastri heeft gesproken: "Ik heb hem gezegd dat het niets persoonlijks is en dat ik hoop dat hij een goede start van zijn F1-carrière kan meemaken als hij volgend jaar debuteert."