Ricciardo doorbreekt stilte over leven buiten de Formule 1

Daniel Ricciardo heeft zijn draai gevonden buiten de Formule 1. De Australiër leeft nu een rustig bestaan, maar hij blijft zeer nauw verbonden met de racerij. Tijdens een bezoek aan Buckmore Park, waar de Daniel Ricciardo Series reed, werd er aan hem gevraagd hoe het met hem gaat.

Bij de officiële website van de Formule 1 laat hij weten dat hij gelukkig is: "Alles is goed." Ricciardo is dinsdag 36 jaar oud geworden. Volgens hem voelt het raar om te zeggen dat hij al met pensioen is.

Meer over Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo kondigt bijzondere comeback aan

Pensioen

"Ik geniet gewoon van het leven in de slow lane. Het klinkt misschien raar om te zeggen dat ik al met pensioen ben, maar dat is het wel een beetje – pensioen van de wereld waarin ik leefde." Hülkenberg, Hamilton en Alonso rijden nog wel in de Formule 1, terwijl zij nog ouder zijn dan Daniel Ricciardo.

Ricciardo is nu weer terug bij de karts: "Het is geweldig om weer op de kartbaan te zijn", liet hij weten. "Het is mijn eerste keer op een circuit sinds Singapore. Maar het is cool om al die jonge kinderen te zien. Zo ben ik ook ooit met karten begonnen", lichtte hij toe, zichtbaar op zijn gemak tussen al het jonge racetalent. "Mijn beste vriend is iemand met wie ik vroeger al in de karts racete. Daarom is het fijn om terug te zijn bij de basis – bij de meest pure vorm van racen."

Karts

De aanwezigheid van Ricciardo bleef niet onopgemerkt. Veel kinderen wilden met Ricciardo op de foto en dat deed hem denken aan zijn jongere zelf: "Nu ik wat afstand heb genomen van de Formule 1 en het leven niet meer zo chaotisch is, herinner ik me weer hoe het was om aan het begin van mijn carrière te staan", zei hij. "Als ik een klein beetje inspiratie of motivatie kan geven door hier te zijn en met wat kinderen te praten, dan is dat iets wat ik zelf ook waardeerde toen ik klein was."

"Bij mij was het altijd: 'Zorg dat je zoveel mogelijk plezier maakt'", reageerde hij. "Ik deed het niet om indruk te maken of beroemd te worden – je moest gewoon lol trappen. En dat hielp echt. Racen is eng, weet je? Maar die instelling gaf me zelfvertrouwen, ook buiten de baan."